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22 Января 2017 г.  6:03
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Рекламный рынок России

Новости
20.01.17 Телевизионную рекламу обсудили в Петербурге
Известен ли Кутузов целевой аудитории, на которую ориентировано рекламное сообщение программы «Ревизорро»?
20.01.17 Реклама МТС порадовала простотой
Новые рекламные ролики МТС показали, что качественная реклама не обязательно должна быть сложной
20.01.17 Секс в рекламе – был, есть и будет?
Часть депутатов Государственной Думы считает, что тема секса в рекламе никому не мешает
19.01.17 Социальная реклама: новый подход к теме сиротства?
Социальная реклама привлекает внимание к теме социального сиротства.
19.01.17 Рекламный проект Raffaello: технологично. А эффективно?
Демонстрация технических возможностей или эффективная рекламная акция?
19.01.17 Наружная реклама в Набережных Челнах: объявлен бойкот?
Участники рекламного рынка Набережных Челнов на аукцион пришли, но арендовать места под рекламные конструкции отказались.
Реплики
11.01.17 Реклама Яндекс.Такси: что «по-настоящему»?
Рекламисты хотели сделать «по-настоящему», а получилось «как всегда»?
28.12.16 Рекламный проект бренда «Ряба»: стихи вместо рекламы?
Рекламные ролики в интернете заменят детскими поздравлениями?
26.12.16 Настройка интернет-рекламы: актуально всегда
Как не слить рекламный бюджет за время зимних праздников: 6 советов по настройке интернет-рекламы.
Коммерческие предложения
11.01.17 Скидка на объемные световые буквы 25 %
22.12.16 Представляем: Широкоформатное РАЦпредложение!
13.12.16 Агентство IQ предлагает рекламодателям выгодные условия спонсорства спортивного мероприятия Global Trail Running 2017
Новости от наших партнеров
19.01.17 Реестр акционеров от Rostatus.ru
Услуги по ведению реестра акционеров.
23.11.16 Покупка готового бизнеса — отличный старт для собственного дела
Собственное дело можно купить.
23.11.16 Печать настольных календарей
Разработку и печать настольных календарей нужно доверять специалистам.
15.11.16 Многоканальный номер телефона: «занято» быть не может!
Любая компания в ходе развития расширяет клиентскую базу. Оптимизировать работу поможет подключение многоканального телефона.
14.11.16 Ортопедические матрасы в Санкт-Петербурге
Ортопедический матрас позволяет позвоночнику во время сна находиться в анатомически правильном положении.
20.10.16 Международный рекламный форум 2016 завершён
ТПП Нижегородской области принимает предложения в резолюцию Международного рекламного форума 2016.
Статьи
19.01.17 Обзор рынка труда в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в Петербурге в 2016 году
Служба исследований HeadHunter Северо-Запад – о тенденциях на рынке труда для маркетологов, рекламистов и пиарщиков.
16.01.17 Рекламная услуга «пресс-релиз с плясками», или SMM-стриптиз?
Публичная демонстрация возможностей SMM-агентств на одном из маркетинговых порталов оставила, мягко говоря, неоднозначные впечатления.
21.12.16 Маркетинговые исследования: при чём тут потребители?
О том, как неспециалисты и «специалисты» влияют на PR-образ сферы маркетинговых исследований.
Интервью
05.12.16 Бренд Златоуста: вначале было…
Руководитель департамента маркетинга «Глобал Консалтинг Групп» Нина Сергеевна Жукова: «Большинство проектов территориального брендинга, к моему большому сожалению, до сих пор ограничиваются созданием «красивой картинки».
06.10.16 Один день из жизни рекламно-сувенирной отрасли
Виталий Гайдунько, основатель и владелец рекламной группы Admos: «В «Дне подарка» принимают участие самые крупные поставщики и бренды, которые не участвуют в IPSA».
23.09.16 Реклама ФСК «Лидер»: «Мы просто олицетворили наших покупателей»
Елена Петропавловская, руководитель управления по маркетингу и рекламе ФСК «Лидер»: «Главная задача для агентства – сформулировать интересные нестандартные идеи».
Комментарии, отзывы
20.01.17 Как регистрация логотипа влияет на учёт рекламных расходов
О регистрации прав на товарный знак и о том, может ли он привлекать внимание, если аналогичное название используют другие компании
11.01.17 Что общего и где грань между рекламой и офертой?
Как не нарушить требования закона «О рекламе» и в то же время избежать оферты – если, конечно, вы хотите её избежать.
09.01.17 Чужие товарные знаки «подешевеют»?
Нарушение прав на товарные знаки в некоторых случаях может обойтись дешевле, чем раньше.
Новости участников рынка
16.01.17 Киберспорт – новый канал для продвижения брендов
16.01.17 Бегущая строка: бюджетный вариант рекламы на телевидении
29.12.16 Новогодний прием КРОК зарядил ИТ-рынок здоровым авантюризмом
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