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09 Января 2017 г.  23:49
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Рекламный рынок России

Новости
09.01.17 Реклама на телевидении полезнее, чем в интернете?
Медиапотребление в России по-прежнему растёт, хотя и меньшими темпами. При этом уровень доверия к рекламе не изменился.
09.01.17 Реклама в печатных СМИ: сколько будет продолжаться падение?
В 2016 году продолжалось сокращение объёма рынка печатных СМИ. Как это отражается на рекламных бюджетах?
09.01.17 Санкт-Петербург: наружная реклама продолжит нависать?
Будут ли включены в торги по наружной рекламе в Санкт-Петербурге конструкции, нависающие над проезжей частью?
09.01.17 Логотипы регионов: ручка и блокнот за… супрематизм
За логотип «Молодёжь Калининградской области» дали… блокнот и ручку. О чём может говорить этот прецедент?
09.01.17 Туристический бренд Крыма не дошёл до масс?
Всё новые заявления делаются по поводу ситуации, сложившейся вокруг разработки логотипа Крыма.
30.12.16 Поздравляем с Новым Годом!
Новогодние поздравления и пожелания нашим читателям!
Реплики
28.12.16 Рекламный проект бренда «Ряба»: стихи вместо рекламы?
Рекламные ролики в интернете заменят детскими поздравлениями?
26.12.16 Настройка интернет-рекламы: актуально всегда
Как не слить рекламный бюджет за время зимних праздников: 6 советов по настройке интернет-рекламы.
21.12.16 Рекламный ролик Nestle: драматизм – тренд сезона?
Последние рекламные ролики заставляют подумать о рекламных трендах сезона.
Коммерческие предложения
22.12.16 Представляем: Широкоформатное РАЦпредложение!
13.12.16 Агентство IQ предлагает рекламодателям выгодные условия спонсорства спортивного мероприятия Global Trail Running 2017
09.12.16 Интернет-магазин на CMS Битрикс
Новости от наших партнеров
23.11.16 Покупка готового бизнеса — отличный старт для собственного дела
Собственное дело можно купить.
23.11.16 Печать настольных календарей
Разработку и печать настольных календарей нужно доверять специалистам.
15.11.16 Многоканальный номер телефона: «занято» быть не может!
Любая компания в ходе развития расширяет клиентскую базу. Оптимизировать работу поможет подключение многоканального телефона.
14.11.16 Ортопедические матрасы в Санкт-Петербурге
Ортопедический матрас позволяет позвоночнику во время сна находиться в анатомически правильном положении.
20.10.16 Международный рекламный форум 2016 завершён
ТПП Нижегородской области принимает предложения в резолюцию Международного рекламного форума 2016.
05.10.16 Как можно купить Bitcoin картой Тинькофф
Существуют разные способы покупки Bitcoin. Один из них – использование карты Тинькофф.
Статьи
21.12.16 Маркетинговые исследования: при чём тут потребители?
О том, как неспециалисты и «специалисты» влияют на PR-образ сферы маркетинговых исследований.
20.12.16 Маркетинговые исследования: стоит ли «прогибаться»?
Кого затронула «порча» дешёвыми маркетинговыми исследованиями?
19.12.16 Маркетинговые исследования: Что происходит, или А чё такого?
Почему сами исследователи поддерживают PR-образ маркетинговых исследований, как деятельности, не основанной на научных знаниях?
Интервью
05.12.16 Бренд Златоуста: вначале было…
Руководитель департамента маркетинга «Глобал Консалтинг Групп» Нина Сергеевна Жукова: «Большинство проектов территориального брендинга, к моему большому сожалению, до сих пор ограничиваются созданием «красивой картинки».
06.10.16 Один день из жизни рекламно-сувенирной отрасли
Виталий Гайдунько, основатель и владелец рекламной группы Admos: «В «Дне подарка» принимают участие самые крупные поставщики и бренды, которые не участвуют в IPSA».
23.09.16 Реклама ФСК «Лидер»: «Мы просто олицетворили наших покупателей»
Елена Петропавловская, руководитель управления по маркетингу и рекламе ФСК «Лидер»: «Главная задача для агентства – сформулировать интересные нестандартные идеи».
Комментарии, отзывы
09.01.17 Чужие товарные знаки «подешевеют»?
Нарушение прав на товарные знаки в некоторых случаях может обойтись дешевле, чем раньше.
22.12.16 Логотип Крыма: что же главное?
Похоже, что оригинальность логотипа Крыма в основном сосредоточена в многоцветной букве «Я». Мог ли быть на её месте любой другой знак?
20.12.16 Новогодние подарки: реклама или нет?
Как следует учитывать расходы на новогодние подарки, которые передаются не во время официальных мероприятий?
Новости участников рынка
29.12.16 Новогодний прием КРОК зарядил ИТ-рынок здоровым авантюризмом
02.12.16 TMG запустили в Петербурге арт-объект художника Алексея Сергиенко «Автобус Счастья»
21.11.16 Для голубого экрана
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