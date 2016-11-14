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06 Февраля 2017 г.  1:36
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Рекламный рынок России

Новости
03.02.17 Реклама в Саратове вводит в заблуждение?
Жители Саратова обратили внимание на неоднозначные рекламные сообщения в городе.
03.02.17 Реклама в Оренбурге: слишком много обнажённых женщин
Региональное «путешествие» непристойной рекламы продолжается.
03.02.17 Незаконная реклама: «Яндекс» и Mail.Ru продвигают кальяны?
Московское УФАС завершило проверку заявлений о рекламе кальянов.
03.02.17 Московская область: очередная взятка в сфере наружной рекламы
Ещё одного чиновника в Люберцах подозревают во взятке в сфере наружной рекламы.
03.02.17 Реклама «вредных» продуктов, или что было раньше: яйцо или курица?
В связи с предложением Минздрава ограничить рекламу «вредных» продуктов противники законопроекта решили заглянуть «вглубь» проблемы.
03.02.17 Рекламисты часов не наблюдают?
Маркетологи, рекламисты и пиарщики были названы одними из самых часто опаздывающих на работу сотрудников.
Реплики
02.02.17 Нативная реклама: как смогли, так и сделали?
Реклама под новостным соусом? Реально – но только если соус приготовлен правильно.
11.01.17 Реклама Яндекс.Такси: что «по-настоящему»?
Рекламисты хотели сделать «по-настоящему», а получилось «как всегда»?
28.12.16 Рекламный проект бренда «Ряба»: стихи вместо рекламы?
Рекламные ролики в интернете заменят детскими поздравлениями?
Коммерческие предложения
11.01.17 Скидка на объемные световые буквы 25 %
22.12.16 Представляем: Широкоформатное РАЦпредложение!
13.12.16 Агентство IQ предлагает рекламодателям выгодные условия спонсорства спортивного мероприятия Global Trail Running 2017
Новости от наших партнеров
31.01.17 Видеомаркетинг: как покорить интернет с помощью видео
Съёмка корпоративного фильма одинаково актуальна как для небольших компаний, так и для огромных корпораций.
19.01.17 Реестр акционеров от Rostatus.ru
Услуги по ведению реестра акционеров.
23.11.16 Покупка готового бизнеса — отличный старт для собственного дела
Собственное дело можно купить.
23.11.16 Печать настольных календарей
Разработку и печать настольных календарей нужно доверять специалистам.
15.11.16 Многоканальный номер телефона: «занято» быть не может!
Любая компания в ходе развития расширяет клиентскую базу. Оптимизировать работу поможет подключение многоканального телефона.
14.11.16 Ортопедические матрасы в Санкт-Петербурге
Ортопедический матрас позволяет позвоночнику во время сна находиться в анатомически правильном положении.
Статьи
31.01.17 Корпоративные новогодние открытки: маркетинговая акция, вежливость, искренность?
Портал ADVmarket.ru предлагает вашему вниманию обзор корпоративных новогодних открыток.
24.01.17 Рынок труда в сфере маркетинга и рекламы: в чём Москва обгоняет Россию?
По данным HeadHunter, в 2016 году спрос на рекламистов и маркетологов отставал от спроса на специалистов в других сферах деятельности. Но не в Москве.
19.01.17 Обзор рынка труда в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в Петербурге в 2016 году
Служба исследований HeadHunter Северо-Запад – о тенденциях на рынке труда для маркетологов, рекламистов и пиарщиков.
Интервью
31.01.17 Корпоративный календарь ООО «УГМК-ОЦМ»: проект глазами агентства
Директор по развитию AIR BRAND AGENCY Маргарита Ронжина: «Статуя Давида в полный рост «обнажена», поэтому было принято решение сократить изображение до пояса».
31.01.17 Корпоративный календарь ООО «УГМК-ОЦМ»: проект глазами заказчика
Вечная жизнь, красота, ценность – вот что объединяет металл и шедевры искусства в корпоративном календаре компании ООО «УГМК-ОЦМ».
05.12.16 Бренд Златоуста: вначале было…
Руководитель департамента маркетинга «Глобал Консалтинг Групп» Нина Сергеевна Жукова: «Большинство проектов территориального брендинга, к моему большому сожалению, до сих пор ограничиваются созданием «красивой картинки».
Комментарии, отзывы
20.01.17 Как регистрация логотипа влияет на учёт рекламных расходов
О регистрации прав на товарный знак и о том, может ли он привлекать внимание, если аналогичное название используют другие компании
11.01.17 Что общего и где грань между рекламой и офертой?
Как не нарушить требования закона «О рекламе» и в то же время избежать оферты – если, конечно, вы хотите её избежать.
09.01.17 Чужие товарные знаки «подешевеют»?
Нарушение прав на товарные знаки в некоторых случаях может обойтись дешевле, чем раньше.
Новости участников рынка
01.02.17 Команда агентства Louder стала призером и членом жюри Cristal Festival 2016
16.01.17 Киберспорт – новый канал для продвижения брендов
16.01.17 Бегущая строка: бюджетный вариант рекламы на телевидении
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